気象庁は6日午前4時20分、台風情報を発表した。同日午前3時、マリアナ諸島の北緯10度10分、東経142度05分で、熱帯低気圧が台風26号になった。台風は1時間におよそ20の速さで北北西へ進んでいる。同庁が同日午前10時10分発表の台風情報によると、同9時の実況でマリアナ諸島にあり、中心位置北緯10度25分（10.4度）東経141度10分（141.2度）。北西へ20km/hで進行。中心気圧994hPa、中心付近の最大風速20m/s、最大瞬間風速30m/s、