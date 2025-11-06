（有）アルタミラミュージック（渋谷区）は10月29日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には森田雄貴弁護士(長島良成法律事務所、千代田区五番町5)が選任された。負債総額は債権者1名に対して約3000万円。映画制作プロダクションで、「Shallweダンス？」や「ウォーターボーイズ」など数多くのヒット映画に携わっていた（株）アルタミラピクチャーズ（TSRコード:297926667、法人番号:9011001028616、同所、設