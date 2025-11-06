静岡県裾野市に11月5日の夕方、クマらしき動物の目撃情報が寄せられました。 目撃したのは男性観光客で、11月5日午後4時40分頃、裾野市須山の須山浅間神社から400メートルほど北上した場所で、クマと思われる動物を見て、近くの駐在所から裾野警察署に連絡しました。 辺りは暗くなっていたため、動物の特徴は不明ですが、色の黒い生き物が1頭いたとみられるということです。 地元猟友会が11月5日午後7時頃に目撃場所の周