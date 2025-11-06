米国女子ツアー（LPGA）は5日、来季の新規大会として「アラムコ選手権」の開催を発表した。来年4月2日から4日間の日程で、ネバダ州ラスベガスのシャドークリークGCが舞台となる。【写真】すっかりオトナの女性勝みなみさんがドレスアップ同大会は欧州女子ツアー（LET）との共催で「サウジ・ゴルフ協会」をパートナーとする「PIFグローバルシリーズ」の一大会となり、賞金総額は400万ドル（約6億1600万円）で出場者数は120名が予