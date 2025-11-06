今季「大東建託・いい部屋ネットレディス」で通算6勝目を挙げた渡邉彩香。ヘッドスピード45ｍ/sを誇り、女子ツアー屈指の飛ばし屋としても知られるが、先週の「樋口久子 三菱電機レディス」からアベレージ向けのドライバーを投入していた。今週の日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」でも引き続き使用する。【写真】渡邉のドライバーは、フェースが閉じて見える顔で大きすぎない！ダイナミックなフェードスイングも公開渡邉の