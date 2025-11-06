北海道深川市のコンビニエンスストアに１１月５日夜、包丁を持った男が押し入り、現金１３万円などを奪う強盗事件がありました。その後、滝川駅で包丁を所持したとして逮捕された自称・６８歳の男が、強盗事件への関与をほのめかしています。強盗事件があったのは、深川市西町のコンビニエンスストアです。５日午後８時２０分ごろ、包丁を持った男が店内に押し入りました。男は「金を出せ」とアルバイト従業員の男性を脅して、現金