＜TOTOジャパンクラシック初日◇6日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞米ツアーメンバーに加え、日本ツアーメンバーらトップランカーが集結する日本開催の米国女子ツアーは、午前8時00分に第1ラウンドが開幕している。【写真】すっかりオトナの女性勝みなみさんがドレスアップ先週の米女子ツアー「メイバンク選手権」で今季2勝目を飾り2週連続優勝がかかる山下美夢有が同10時1分に1番からティオフし