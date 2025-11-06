【ニューヨーク＝平沢祐】今季途中から米大リーグ、ヤンキース傘下の３Ａでプレーしていた前田健太投手（３７）が５日、来季から日本球界に復帰する意向を自身のインスタグラムで表明した。ワールドシリーズ進出など米国での経験に触れて「思い出は私の心に残り続ける」と英文で投稿。「米国で過ごした時間は数え切れないほどの学びがあり、選手としてだけでなく、人間としても大きく成長できた」と感謝した。広島から移籍し