東京六大学野球の慶大の常松広太郎内野手（4年）がオファーのあったカブスで野球を継続する意向であることが6日、分かった。プロ志望届を提出するも、10月23日のドラフトでは指名漏れ。だが、その後にMLB球団のカブスからマイナー契約のオファーを受けていた。一般就職として「ゴールドマン・サックス」の内定を取っていたが断り、MLB挑戦を決断した。