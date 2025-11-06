警察車両の赤色灯6日午前8時55分ごろ、岐阜県笠松町米野の県道交差点で「幼稚園バスと衝突した」と、トラックの男性運転手（24）＝京都市＝から110番があった。岐阜羽島署によると、バスは登園中で、乗っていた全ての園児15人と男性運転手（64）、女性職員を含む計17人が病院に搬送された。運転手と職員が軽いけがをし、園児やトラック運転手にけがはなかった。署などによると、バスには3〜5歳の男児10人、女児5人が乗っていた