全国に誇りたい新潟のグルメ。今回はメキシコの味、ほろほろ肉の絶品タコスを紹介します。 新潟市中央区にある『TACOSFACTORY（タコスファクトリー）』。【タコスファクトリー 百崎梨沙さん】「地元ならではの食材を使うことで、より身近にタコスを楽しんでほしいと思っている」県産食材を使いながらメキシコの味・タコスを楽しんでもらおうと、今年6月にオープンしました。そんな店の一押しメニューが…