¤ß¤ä¤³S¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö 18Ç¯¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£Ê£Â£Ã¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Åö³º¥ìー¥¹¤ÏµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ²áµî10Ç¯¤Î¤¦¤Á³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£¹²ó¤Î¥ìー¥¹¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£ ①¿Íµ¤¡Î£²¡¦£±¡¦£±¡¦£µ¡Ï¡¢②¿Íµ¤¡Î£±¡¦£±¡¦£±¡¦£¶¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£±¡¦£°¡¦£±¡¦£·¡Ï¡£ ¾å°Ì¿Íµ¤¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ ÉúÊ¼¤ÎÉâ¾å¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²·å¿Íµ¤ÇÏ¤¬£³Ãå°ÊÆâ¤Ë£´Æ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£¸£¹£¸£¶±ß¤È¹â¤á¡£ ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î°ìÀï