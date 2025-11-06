５日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第２８回での物乞い姿が衝撃を呼んだ「タエ」役の北川景子が６日、Ｘ（旧ツイッター）に自身の投稿やリポストを重ねた。この日はＮＨＫのウェブサイトで北川のインタビューが公開され、他媒体でもコメントが報じられるなどした。それらをリポストした北川は、自身の投稿で「手元に残った大切な三之丞を１人で立てる人間にするためにも、タエなりに生きる選択をしました。独り身であれば