仕事に家事に子育てに…バタバタとしていたら、あっという間に夕食の時間。「今日のご飯なに？」という子どもの一言に、思わずため息が出てしまうことはありませんか？そこで今回は、子どもが喜ぶ、夕ご飯にぴったりな殿堂入り＆絶品レシピ8選をお届けします。ぜひ献立のマンネリ解消にお役立てくださいね！■【栄養満点】子どもに大人気！サバ缶のお焼きサバ缶とジャガイモで作る簡単お焼きなら、魚嫌いのお子さんでもパクパクと