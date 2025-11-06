【全2回（前編/後編）の前編】高支持率で上々の滑り出しを見せた高市早苗首相（64）。外交の場での振る舞いでも前任者よりも高い評価が目立つ。が、一方で今後、悩むことになりそうなのが夫君の言動だ。さらにはあの「キングメーカー」という不安要素もあるのだとか……。＊＊＊【写真】高市早苗氏が20年前、「再婚夫」と最初に結婚した時の「ウェディングドレス姿」助走なしに高く跳ばねばならない。トランプ米大統領（79