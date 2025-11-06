物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は10月19日に亡くなった海老沢勝二氏を取り上げる。＊＊＊【写真を見る】海老沢勝二氏、晩年の姿「側近たちはゴマすりの茶坊主ばかり」2004年、海老沢勝二NHK会長は、矢面に立たされた。職員による番組制作費の着服など局内の不祥事が次々と発覚したのだ。一連の事案に関し海老沢会長が説明を求められた衆院総務