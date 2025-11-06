国の内外で高い評価を受ける障害者アーティストの作品を展示する企画展が5日から大分県大分市で始まりました。 県立美術館で行われているこの企画展は障害者アートへの関心を高めてもらおうと、毎年開催されているものです。 鵜飼結一朗さんの作品 2025年はおよそ800点の作品が展示されています。この中には利用者の自由な表現活動を支え、国の内外から高い評価を受ける福祉施設、滋賀県の「やまな