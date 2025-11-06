侍ジャパンの宮崎合宿が６日、サンマリンスタジアムでスタートした。ウオーミングアップ中には特産品の贈呈式が行われ、井端弘和監督とヤクルト・中村悠平捕手が出席。宮崎県、市から宮崎牛３０キロや宮崎地頭鶏、宮崎ブランドポークが贈られた。来年３月のＷＢＣを見据えて、１５、１６日に東京Ｄで「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に臨む侍ジャパンは１２日まで宮崎で合宿を実施。１０日には広島と練習