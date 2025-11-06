５日、基調演説を行う李強総理。（上海＝新華社記者／高潔）【新華社上海11月6日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は5日、上海市で開かれた第8回中国国際輸入博覧会および虹橋国際経済フォーラムの開幕式に出席し、基調演説を行った。５日、開幕式後に外国の指導者らとパビリオンを見学する李強総理（手前中央）。（上海＝新華社記者／黄敬文）