アメリカのFAA＝連邦航空局は政府機関の一部閉鎖が長期化していることを受け、40の主要空港で航空便の運航を10％削減する方針を明らかにしました。ダフィー運輸長官「家計を支えるため管制官たちは副業をしています。彼らは食費やガソリン代を稼ぎ請求書を払う必要があるのです」連邦航空局は5日、全米40の主要空港で7日から航空便の運航を10％削減する方針を明らかにしました。先月1日より始まった政府機関の一部閉鎖により、航空