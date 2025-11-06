６日午前８時２５分頃、横浜市都筑区茅ヶ崎中央の商業施設で、警備員から「男性が倒れている」と１１９番があった。神奈川県警都筑署などによると、商業施設の敷地内で、６０歳代の男性がゴミ収集車の後部に巻き込まれており、現場で死亡が確認された。同署が事故原因などを調べている。