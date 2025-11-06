ローソンの「からあげクン」がぬいぐるみとなった「からあげクン ミニぬいぐるみマスコット（3種）」が13日より、クレーンゲームを導入しているローソン約1300店舗にて順次展開される。タイトーがきょう6日、発表した。【画像】『からあげクン』マスコット店内展開の様子タイトーとして初となるローソン限定のオリジナル景品。人気商品「からあげクン」が、かわいらしいミニぬいぐるみマスコットになって登場する。今回の景