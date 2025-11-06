愛好家たちが丹精込めて育てた菊の花を披露する展示会が5日から大分県大分市で始まりました。 菊花展 75回目を迎える「菊花展」では大分市の花卉同好会の会員が手掛けた菊の花およそ400点が展示されています。2025年は例年よりも開花が1週間ほど遅れたそうですが、それでも凛々しく優雅に咲き誇る菊の花に訪れた人たちも魅了されているようでした。 菊花展 ◆訪れた人「ピンクでかわいかった」