アメリカのトランプ政権による関税措置をめぐる裁判で、連邦最高裁の多くの判事が合法性に懐疑的な見方を示しました。この裁判では、トランプ大統領が行った「国際緊急経済権限法」を根拠とする関税措置の発動について、大統領の権限を逸脱しているかが主な争点となっています。連邦最高裁で5日に始まった口頭弁論では、最高裁のロバーツ長官が関税について、「アメリカ国民への課税であり、権限は議会にある」とし、発動は議会に