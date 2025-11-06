北朝鮮の元ナンバー2、金永南氏の葬儀が5日、平壌で営まれたと北朝鮮メディアが報じました。6日付けの労働新聞は北朝鮮の平壌で5日、金永南氏の葬儀が営まれ、金正恩総書記が参列したと写真付きで伝えました。金永南氏は、金日成主席の時代から3代にわたり北朝鮮の外交を担い、2002年には訪朝した小泉総理大臣を平壌国際空港で出迎えました。また、2018年の平昌オリンピックでは北朝鮮代表団を率いて韓国を訪れ、文在寅大統領と会