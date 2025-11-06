【漫画】本編を読む子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の39話を紹介するとともに、夜逃げしたあとの依頼者の状況についても伺った。■「母が亡くなってからずっと1人で生きてきた」