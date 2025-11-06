ロジクールは11月27日、半永久的に使い続けられるフルサイズワイヤレスキーボード「Signature Slim Solar＋ K980 ソーラー充電 キーボード」（K980）を発売する。カラーはグラファイト1色のみで、ロジクールオンラインストア価格は1万6390円。●ソーラー充電で長期間使える 同時接続もできて便利なAI起動キーなども搭載K980は、独自開発のソーラー充電技術「LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボード。キーボード上部の吸