「俺、9月で65歳になるけどまだまだ元気だし、ずっとこの部署で働きたいんだけど大丈夫だよね？」昼休みの何気ない会話から始まった、ある再雇用社員の雇用をめぐるトラブル。定年後も再雇用で働き続けたAさんは、65歳以降も当然同じ職場で働けると考えていた。しかし会社側の答えは「NO」。2021年の法改正で、70歳までの就業機会確保が努力義務化された今、65歳以降の再雇用就業はどうなっているのだろうか？（社会保険労務士木