インテル戦は０−２、マルセイユ戦は０−４、チェルシー戦は１−５、そして――。日本代表DF板倉滉を擁するアヤックスが大苦戦を強いられている。現地11月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で、アヤックスがトルコ王者ガラタサライとホームで対戦。４日前のリーグ戦でフル出場した板倉は出番なしで終わったなか、０−３でまたもや完敗を喫した。０−０で折り返した後、世界屈指のストライカー