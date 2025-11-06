台湾メディアのETtodayは1日、中国市場で偽の日本産シャインマスカットがあふれかえっていると報じた。記事は中国の報道を引用し、中国市場で日本の高級ブランド「晴王」をかたるシャインマスカットがあふれており、中には日本から輸入したことを堂々とアピールして販売している業者もあると言及。一方で、中国税関総署の資料によると、日本から中国への輸入が許可されている果物はリンゴとナシのみで、そもそも輸入品の「晴王」は