三共生興 [東証Ｓ] が11月6日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比16.1％減の12億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の29億円→21億円(前期は26.3億円)に27.6％下方修正し、一転して20.4％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.6％減の8.9億円に減る計算になる。