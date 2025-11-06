Image: Anstronaut / YouTube ロボット掃除機くらいの金額で番犬ロボが買える。ロボット開発が黎明期ともいえる今の時代。つい先日お手伝いロボの「NEO」の発売がアナウンスされました。お値段305万円。お手伝いロボのNEOがいよいよ発売へただ、そのお値段は、サポート＋3年保証付きで305万円の一括払い。どこまでやってくれるか分からないロボットに、そこまで出すのはうーん…って感じです