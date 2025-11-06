中国の国際貿易交渉代表も務める商務部の李成鋼副部長は11月4日、北京市内で米国の農産物貿易代表団と会談しました。双方は中米の経済貿易関係と農産物貿易などについて意見を交わしました。李副部長は、「良好な中米経済貿易関係は両国にとって利があるだけでなく、世界全体にも利をもたらす」と指摘しました。そして、「双方の経済貿易チームは今年5月以来、両国首脳の重要な合意を戦略上の導きとして5回の会談を実施し、経済貿