北海道網走市で軽トラックと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた男性が死亡しました。警察は軽トラックの運転手の男を酒気帯び運転の疑いなどで現行犯逮捕しました。酒気帯び運転と過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、網走市の漁師・池田泰裕容疑者38歳です。池田容疑者は午前3時半ごろ、網走市つくしが丘2丁目の市道で酒気帯びの状態で軽トラックを運転し、自転車と衝突して80代男性にけがをさせた疑いが持た