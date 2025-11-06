4日に投開票された、アメリカ・ニューヨークの市長選挙。当選確実となったのは、民主党の候補でした。共和党のトランプ大統領は「共産主義者」と決めつけて批判し、補助金の制限をちらつかせてけん制しています。敵視する理由はどこにあるのでしょうか？■「街が復活する可能性はゼロ」藤井貴彦キャスター『共産主義者が統治すれば、かつては偉大だったこの街が復活する可能性はゼロだ』。アメリカのトランプ大統領が、ニューヨー