警察庁は11月13日から、機動隊の警察官がライフル銃でクマを駆除する運用を秋田県、岩手県で始めます。クマによる被害が相次ぐなか、警察庁は11月13日から秋田県と岩手県でクマが生活圏に出没しハンターが間に合わない時などに、機動隊の警察官がライフル銃を使って駆除する運用を始めます。当面はライフル銃を持った2人の機動隊員に指揮官と市町村との調整役を加えた4人で1チームとし、1県あたり2チームを設置するということです