小樽観光協会と余市観光協会が連携して、北海道小樽市のサンモール一番街で８、９日に開催する「ＹＯＩ―ＴＡＲＵ味覚祭２０２５」に、まちづくりに取り組む市内の高校生連合チーム「青春イモ部」が出店する。後志産のジャガイモなどを使ったオリジナルのメニューを提供する。青春イモ部は、毎年９月に市内で開催されている「北運河ナイトマーケットＹｕｍｍｙ（ヤミー）市」の実行委員会に所属する高校生で結成したグループ。