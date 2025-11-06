【中島輝士怪物テルシー物語（８１）】２０１２年シーズン、私は台湾球界に渡り２年目です。最初は統一ライオンズの打撃コーチとして留任したはずなのですが、アクシデントで監督になってしまったから大変でした。アクシデントの内容は前回にお話をしましたが、台湾野球では野球賭博が横行した時代があったんですね。自分の専門である打撃部門を預かるつもりが、チーム全体を掌握するとなると全く違います。比べてしまうとコー