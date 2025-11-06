日本時間の11月2日に、カナダ・トロントでおこなわれた大リーグのワールドシリーズ第7戦。ロサンゼルス・ドジャースがトロント・ブルージェイズに逆転勝ちをし、2年連続9度目の栄冠に輝いた。今回の優勝は球団初の2連覇であり、ファンは大歓喜。4日にロサンゼルス市内で行われた優勝パレードには推定22万5000〜25万人が集まったと言われている。今季、投打の二刀流でチームを支えた大谷翔平選手（31）は妻の真美子さん（28）ととも