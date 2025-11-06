「本格アウターは早いけど、薄すぎる羽織じゃ物足りない」--そんな時期にちょうどいいのが【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】の「ロングジャケット」。ゆるめシルエットで腰まわりをカバーしてくれたり、ドロストで目線をアップしてくれたりという、優秀デザインをピックアップします。ガバッと羽織るだけで大人の余裕を感じる