神戸市役所南隣にある公園「東遊園地」（同市中央区）が都市公園として制定されてから150年を迎えたのを記念し、5日、同公園で関係者によるセレモニーが開かれた。参加した久元喜造・神戸市長らは、東遊園地のこれまでの歩みを振り返りつつ、今後も多くの人に交流の場として親しまれ、発展するようにと期待を寄せた。セレモニーでは、神戸市消防音楽隊の演奏が披露された（2025年11月5日、神戸市中央区の東遊園地）東遊園地は1