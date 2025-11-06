小学生の息子の耳から、何やらニオイがする……。中を確認すると、奥には大きな塊。これは一体？ 耳鼻科の先生の言葉に反省した、筆者のエピソードをご紹介します。 息子の耳が臭う！ 耳の中に謎の塊を発見 小学生の息子とソファで本を読んでいるとき、息子のほうから何やらニオイが。「汗？」と思いつつ、息子の頭付近を確認すると、ニオイの元が耳であることが分かりました。 耳の中をチェックすると、奥の方に何かの