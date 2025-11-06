【トランプ2.0 現地リポート】高市首相どうする？ トランプ大統領「任期中は台湾有事ない」明言…日本が防衛力強化の根拠失う哀れ開票開始からわずか35分、11月4日（火）、ニューヨーク市長選で歴史が動いた。34歳の民主社会主義者ゾーラン・マムダニ氏が、次点のクオモ元NY州知事に9ポイント近い差をつけて勝利。南アジア系のイスラム教徒として初、そして30代の市長は実に100年以上ぶりとなった。投票前日には、左派ポピュ