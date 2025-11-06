国民的バンドMrs.GREEN APPLE（ミセス・グリーン・アップル）のギタリスト若井滉斗（29）の熱愛報道にファンの衝撃が走っている。そもそも若井は3月に「FRIDAY」でIカップのグラビアアイドル未梨一花（26）とのお泊まりが報じられたばかり。未梨が若井の大ファンでSNSにDMしたのがきっかけで親密な関係になったという。お泊まり報道を気にして若井は転居したはずが、11月上旬、大森の新居に訪れたのはNiziUのNINA（ニナ=20）だっ