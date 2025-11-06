事故があった現場岡山・鏡野町下斎原 6日午前、岡山県鏡野町で91歳の夫が駐車した軽トラックが坂道を後退し、90歳の妻に衝突しました。妻は死亡しました。 6日午前9時10分ごろ、岡山県鏡野町下斎原で田中繁子さん（90）の夫（91）が駐車した軽トラックが坂道を後退し、坂の途中にいた繁子さんに衝突しました。 繁子さんは頭を強く打つなどし、病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。 警察に