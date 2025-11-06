「洋食屋の味をご家庭で」をコンセプトに、カレールーやホワイトソースの製造販売を行うエム・トゥ・エムは、2025年11月13日(木)・14日(金)に東京ビッグサイトで開催される「地方銀行フードセレクション2025」へ出展します。長年受け継がれてきた洋食の味と、現代の食ニーズに応える薬膳カレーを通じて、“鎌倉から日本の食卓へ”新しい提案を行います。 エム・トゥ・エム「地方銀行フードセレクション2025」出展