ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開するケイジェイシーは、「くちどけおこめぼー」シリーズの新たなラインナップを発売します。不足しがちな栄養素を補う待望の新味「くちどけおこめぼーひじきのり」と「くちどけおこめぼーしらすおかか」が、2025年11月上旬より登場します。 エジソンママ「くちどけおこめぼー ひじきのり／しらすおかか」  発売日：2025年11月上旬対象年齢：7ヶ月頃〜メーカー希望小売価格