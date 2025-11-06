６日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、高市早苗総理の経済政策について専門家を招いて議論を行った。この日は高市総理のブレーンと言われる元内閣官房参与の本田悦朗氏をスタジオに迎え、高市政権の経済政策について特集した。その中で高市総理は、総理になる前は食品の消費税を下げることに前向きな発言をしていたが、総理となってからはトーンダウンしている、という話題に。本田氏は「物価が高い傾向は