テレビ東京系「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」が５日、放送され、バカリズムがＭＣを務めた。世の中のあらゆるものをハカりまくる徹底検証バラエティー。この日は、チャーハンの最速調理時間を検証。人気チャーハン店で腕を振るう料理人を選び、調理器具のプロに依頼した最高火力を提供した際のチャーハン完成時間を計測した。スペシャルコンロは、１本で家庭用コンロの火力と同等のバーナーが１８本取り付け