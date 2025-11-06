東京都庁舎保護者による教職員への暴言や過度な要求などに対応するため、東京都教育委員会が定める教職員向けのガイドラインの骨子案が6日、分かった。カスタマーハラスメント（カスハラ）対策として面談時間は原則30分以内とし、保護者らとのやりとりは通話を含めて録音することが柱。6日の有識者会議に骨子案を示し、意見を踏まえて年度内にガイドラインを完成させる方針。保護者からの理不尽な要求がきっかけで教職員が心身